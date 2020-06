Kerstin Ott: Jetzt packt sie über Helene Fischer aus!

Seit ihrem Mega-Hit "Die immer lacht" ist aus den deutschen Charts gar nicht mehr wegzudenken. Die Musikerin durfte sogar ein Duett mit der Schlagerqueen singen. Jetzt packt sie über ihre Zusammenarbeit aus...

Kerstin Ott: Bitteres Liebes-Drama!

Kerstin Ott: "Das ist ein Ritterschlag!"

Die beiden performten 2018 Kerstins Song "Regenbogenfarben" in der "Helene Fischer Show". Wie es dazu kam? "Es fing eigentlich so an, dass ich zur Sendung eingeladen wurde und mit diesem Lied auftreten sollte. Dann kam die Frage auf, ob wir das nicht als Duett machen wollen. Natürlich war ich sofort begeistert. Das ist ein Ritterschlag ", schwärmt Kerstin jetzt in der Talkshow "Riverboat". Kerstin und Helene veröffentlichten das Duett kurz nach der Sendung sogar als Single.

Bis heute liegt Kerstin der Song besonders am Herzen. Mit den Textzeilen will sie vor allem auf das Thema Homosexualität aufmerksam machen. "Ich glaube, dieses Thema ist so wichtig. Und durch Helene hat es eine viel größere Aufmerksamkeit bekommen", so die Sängerin weiter. Wie wäre es mit einer weiteren Zusammenarbeit der beiden Powerfrauen? Die Fans würde es sicherlich freuen!

Sex-Skandal um Helene Fischer! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: