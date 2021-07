Kerstin Ott: Konzertabsage - Jetzt wird es richtig schlimm

Während sich kurz nach Kerstins Auftritt in Laboe unter ihrem Post allerhand euphorische Fan-Kommentare sammelten, versetzt eine der jüngsten Fan-Aussagen alle Kerstin-Anhänger nun in Angst und Schrecken. So heißt es nämlich: "Hallo, ich habe heute per Mail eine Bemächtigung bekommen, dass Kerstin Ott in Nordhausen am 27.08.2021 ausfällt." Oh je! Was für eine Hiobsbotschaft! Das dabei vor allem eine Frage aufkommt, ist kaum verwunderlich: Geht es Kerstin gut? Erst im vergangen Jahr klagte die Sängerin noch darüber, dass sie es nur schwer ertragen kann, dass ihre Konzerte auf Grund der aktuellen Situation abgesagt werden mussten. Ein jetziger Konzert-Ausfall könnte somit nichts gutes bedeuten.

Ob das Konzert von Kerstin jedoch wirklich ausfällt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sich Kerstin jedenfalls noch nicht dazu. Die Fans können also noch unbesorgt sein...