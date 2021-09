Kerstin Ott: Neuanfang! Jetzt macht sie alles anders

"Wenn es einem nicht so gut geht, also normalerweise, wenn man so im Alltäglichen ist, dann rennt man ja immer schnell weiter und hat die nächsten Aufgaben vor sich, und man unterdrückt so ein Gefühl auch schnell mal", erklärt Kerstin jetzt gegenüber "Leute heute" und ergänzt: "Jetzt, wo wir alle so viel Zeit hatten und ich ja auch, habe ich es auch mal zugelassen, wenn es mir nicht so gut ging und mir darüber Gedanken gemacht, wo es denn herkommt oder was es jetzt ist. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man oder ich für mich beibehalten möchte." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Innerste von Kerstin geben! Auf diesem Weg wird Kerstin sicherlich auch von ihrer Frau Karolina begleiten. Für Kerstin ist ihre Liebe privat sowie in ihrer Karriere einfach unverzichtbar: "Ja, meine Frau ist meine größte Muse, immer. Ist ja ganz klar. Wir verbringen die meiste Zeit miteinander, wir erleben zusammen am meisten und ja, 'Wir zwei gegen den Rest der Welt', das ist auch wörtlich zu nehmen".