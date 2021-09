Kerstin Ott & Karolina: Intime Beichte!

Wie Kerstin nun bei "Die Giovanni Zarrella Show" offenbart, ist Karolina auch in ihrer Karriere eine unverzichtbare Stütze! So ist es ihre Frau, die Kerstin bei neuer Musik um Rat fragt. Kerstin erklärt auf die Frage, wem sie neue Lieder als erstes vorspielt: "Meiner Frau tatsächlich. Und das ist die schärfste Kritikerin. Aber wenn es wirklich gut ist, dann kann ich mich auch drauf verlassen." Wow! Ehrliche Worte, die einen ganz neuen Blick in das Familienleben von Kerstin und Karolina gewähren! Und scheinbar kann sich Kerstin auch auf den Riecher ihrer Liebsten verlassen! Schließlich ist es kein Geheimnis, dass die Sängerin mit ihren Hits stets eine Punklandung hinlegt. Ob uns Kerstin in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr privaten Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...