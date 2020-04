Kerstin Ott & Regina Luca: Ja, es ist wahr!

Reddit this

Vergangenes Jahr fegte mit Profitänzerin Regina Luca übers "Let's Dance"-Parkett. Die beiden schafften es bis in die fünfte Live-Show. Das Training hat Kerstin und Regina gewaltig zusammen geschweißt...

So eng ist das Verhältnis zwischen Kerstin Ott und Regina Luca

"Menschlich sind wir sehr zusammengewachsen. Schon beim ersten Training am Sonntag habe ich gleich verstanden, warum ich mit ihr tanzen darf", schwärmt Regina in der Sendung "Let's Dance - Die schönsten Momente der Jury". Auch heute sind die beiden immer noch unzertrennlich. "Wir haben immer noch Kontakt. Sie besucht mich oft in Karlsruhe und wird auch wieder demnächst kommen, Ja, ihre Frau und sie sind sehr, sehr gute Freunde geworden."

Kerstin Ott: Zuckersüße Nachwuchs-News!

Erich Klann und Judith Williams waren gemeinsam im Urlaub

Kerstin und Regina sind nicht die einzigen, die sich bei "Let's Dance" gesucht und gefunden haben. Auch Erich Klann und sind mittlerweile gut befreundet, verbringen mit ihren Familien sogar gemeinsame Urlaube. "Letztes Mal haben wir ihn Italien 'Let's Dance' nachgespielt. Unsere Kinder waren die Jury. Oana hat mit Alexander getanzt und ich mit Judith. Somit sind die echt ein fester Bestandteil von unserem Leben geworden", berichtet der Profitänzer.

Nicht bei allen "Let's Dance"-Paaren geht es harmonisch zu! Kürzlich krachte es zwischen Laura Müller und . Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: