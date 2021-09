Kerstin Ott: Trennungsdrama! Dieses Worte gehen unter de Haut

Via "Social Media" wendet sich Kerstin jetzt an ihre Anhänger und erklärt zu jedem Song auf ihrem neuen Album, wie er in der Zusammenarbeit mit ihrem Textdicher Lukas Hainer und ihrem Produzenten Thorsten Brötzmann entstanden ist. Über "Traurig bin ich nicht" offenbart Kerstin: "Ich glaube, sehr viele Menschen kennen das… wenn eine Beziehung sein Ende findet, dann wird es meistens traurig. Es fühlt sich an, als würde man plötzlich in unterschiedlichen Sprachen kommunizieren. Die Wege gehen auseinander und man denkt dass das Herz für immer schwer bleibt." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf Kerstin und ihre Emotionen werfen! Das die Sängerin dabei jedoch ihr eigenes Liebesleben thematisiert, ist ausgeschlossen! Schließlich ist es kein Geheimnis, dass Kerstin und Karolina so glücklich sind wie am ersten Tag...