Kerstin Ott: Zuckersüße Nachwuchs-Neuigkeiten

Im Interview mit "Bunte.de" ist Kerstin Ott in Plauderlaune und verrät, warum sie ihre Töchter aus der Öffentlichkeit raushält. "Ich bin ja schon einige Jahre im Musikgeschäft unterwegs und als ich gestartet bin, waren die beiden auch noch sehr klein", so die Musikerin. "Und ich bin ein großer Freund davon, dass sie selbst entscheiden können, ob sie irgendwo gezeigt werden wollen oder nicht." Für Kerstin und Karolina war von Anfang an klar: "Sie sollen erstmal ganz in Ruhe ohne Trubel ihr eigenes Ding rocken."

Heute sind die beiden Mädels bereits 14 und 19 Jahre alt. Und sie wissen, dass ihre Stiefmama ein Megastar in Deutschland ist. "Klar, verstehen sie, dass ich berühmt bin. Sie sehen mich ja auch im Fernsehen oder mein neues Album beim Media-Markt. Das geht natürlich nicht an ihnen vorbei. Aber ich glaube, wir haben da bei der Erziehung alles richtig gemacht, denn sie nehmen das alles nicht so ernst. Meine Berühmtheit ist für meine Töchter eine Nebensache", so die 41-Jährige.

Die Berühmtheit ist vielleicht Nebensache, doch eine der Mädels will tatsächlich in ihre Fußstapfen treten! "Eine der beiden hat schon musikalische Ambitionen", so die Sängerin weiter. Wer weiß, vielleicht gibt es ja bald ein Mutter-Tochter-Duett...