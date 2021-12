Kevin - Allein zu Haus: Liegt auf dem Kult-Film ein Fluch?

Seine Rolle als cleverer Schurken-Schreck machte den damals erst zehnjährigen Macaulay Culkin 1990 zum umjubelten und bestbezahlten Kinderstar. Der Kultstreifen und seine Fortsetzung „Kevin – Allein in New York“ sind absolute Christmas-Classics. Doch für den heute 41-jährigen Macaulay und seine Kollegen ging es nach dem Ende der Dreharbeiten steil bergab. Schon als Teenager verlor sich der über Nacht zum Multimillionär gewordene Sohn eines überehrgeizigen Vaters in Alkohol und Drogen. „Mit 14 war ich so ausgebrannt, dass ich nie wieder schauspielen wollte“, so Macaulay später. Als junger Erwachsener soll er monatlich Tausende Dollar für Heroin und Koks ausgegeben haben, überlebte eine Überdosis nur knapp…