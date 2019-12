"Kevin - Allein zu Haus": So sehen die Einbrecher heute aus

Vor mehr als 25 Jahren kam „Kevin – Allein zu Haus“ in die US-Kinos. Durch den Film wurde Kinderstar Macaulay Culkin weltweit bekannt. Doch ohne die tollpatschigen Einbrecher Harry und Marv wäre die Komödie nur halb so lustig gewesen. Was wurde aus dem erfolglosen Ganoven-Duo?

Noch heute erfreuen sich die Familienfilme „Kevin - Allein zu Haus“ und „Kevin - Allein in New York“ großer Beliebtheit. Alljährlich an Weihnachten kehren beide Klassiker zurück ins Fernsehen!

In den Filmen muss "Kevin McCallister" alias Haus und Hof vor dem dusseligen Einbrecher-Duo Harry und Marv verteidigen. Dabei boten die beiden Darsteller als Ganoven Joe Pesci und Daniel Stern den Zuschauern allerhand Lacher. Hinter dem ehemaligen Kinderstar Macaulay Culkin liegt heute eine Berg- und Talfahrt aus Drogen und Alkoholexzessen, doch wie steht es um die beiden chaotischen Einbrecher?

Joe Pesci & Daniel Stern: Heute sind die "Kevin - Allein zu Haus"-Einbrecher kaum wiederzuerkennen

Joe Pesci spielte 1996 den Einbrecher Harry Lime. Mittlerweile ist der Schauspieler aus New Jersey in seinen späten 70ern angekommen. Bereits Ende der 90er Jahre zog er sich zunehmend aus dem Filmgeschäft zurück und war seitdem nur noch selten auf der Leinwand zu sehen. Optisch ist der 1,63 Meter kleine Darsteller heute kaum wiederzuerkennen. Die letzten 25 Jahre sind leider nicht spurlos an Joe Pesci vorrübergegangen, doch einen coolen Look hat er trotzdem!

Sein Ganoven-Partner Marvin "Marv" Merchants wurde von Daniel Stern gespielt. Heute ist der jüdische Schauspieler Mitte 60 und trägt einen langen Kinnbart. Seine Rolle als Einbrecher in "Kevin - Allein zu Haus" diente dem damals 33-Jährigen als Sprungbrett, denn er stand auch nach Abschluss der Dreharbeiten für diverse Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Zuletzt war Daniel Stern 2018 in "Game Over, Man" zu sehen.

Auch an den "Kevin - Allein zu Haus"-Schauspielern Joe Pesci und Daniel Stern ist die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen Foto: Getty Images

Zwar wird es mittlerweile ruhiger um Joe Pesci und Daniel Stern, doch insgesamt lief es für die beiden Einbrecher nach Abschluss der "Kevin"-Filmreihe deutlich besser als für ihren Schauspielkollegen Macaulay Culkin. Statt mit -Erfolgen erregte der einstige Kinderstar vermehrt durch Negativschlagzeilen Aufmerksamkeit.

