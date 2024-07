Kevin Costner: Enthüllt! Er war Prinzessin Dianas "letzte heimliche Liebe"

Wie der Star erzählt, ging es damals um eine Hauptrolle in einer Fortsetzung seines Kassenschlagers "Bodyguard" von 1992. "Ich hatte mit Diana gesprochen und gesagt: 'Also, ich mache 'Bodyguard 2' und ich denke, wir könnten es um dich herum bauen. Wärst du interessiert?', und sie sagte 'Ja, mein Leben ändert sich gerade'. Ich habe nicht weiter nachgebohrt, aber ich glaube, ich habe verstanden, was sie meinte“, erinnert sich Kevin Costner.