Kim Gloss: Nach Hirntumor - Sie ist wieder schwanger

Dass das Jahr mit so tollen Neuigkeiten für die Familie endet, hätte vor einigen Wochen wohl niemand gedacht. Denn erst im Sommer sprach der Dschungelcamp-Star über ihren Hirntumor und die Kopf-OP, der sie sich unterziehen musste! "Es hieß, dass der so nah an einer der wichtigsten Venen liegt, und man sollte ihn so schnell wie möglich rausoperieren", verriet sie damals. Eine schwere Zeit für die 32-Jährige! "Meine Kleinste ist ja nicht mal zwei. Ich habe Kinder zu Hause. Tausend Gedanken, die auf einem rumschwirrten. Aber es war für mich von Anfang an klar: Ich möchte es sofort rausoperiert haben", erklärte sie weiter.

Mittlerweile geht es Kim wieder gut und sie hat eines gelernt: "Es hat mir die Augen geöffnet und mir gezeigt, wie kostbar das Leben ist."