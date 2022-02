Kim Kardashian: Geheimplan! So will sie Kanye West endgültig loswerden

Schießt sie Kanye auf den Mond?

Eine Frage, die die Reality-Queen zwar nicht mit einem Auftragskiller, dafür aber mit einem anderen Experten für weite Reisen besprochen haben könnte: Amazon-Chef Jeff Bezos, der bekanntlich neuerdings auch in Raumfahrt macht und derzeit sogar das erste Hotel im All plant!

Kim und ihr neuer Boyfriend Pete Davidson besuchten den Multimilliardär erst kürzlich in dessen Villa in Beverly Hills – und wer weiß, vielleicht wurde bei diesem Treffen ja schon eine hübsche Reiseroute für Kanye ausgetüftelt? Ein Platz in Bezos’ Weltraumrakete kostet zwar rund 23 Millionen Euro, aber für Kim wird’s günstiger: Sie braucht ja nur ein One-Way-Ticket …

Khloé Kardashian teilt ihre besten Anti-Kater-Tipps: