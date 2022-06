Kim Kardashian: Keine Gnade für Freund Pete! Sie nutzt ihn für ihre Zwecke aus

Eine eigene, erfolgreiche Karriere außerhalb des Kardashian-Kosmos? Die kann sich Kims neuer Lover und Comedian Pete Davidson wohl abschminken. Schließlich ist der Kalender der Kurven-Queen prall gefüllt mit Events und Roter-Teppich-Auftritten, Fotoshootings und Dreharbeiten ihrer berühmten Reality-Show, die gerade nach längerer Pause als "The Kardashians" wieder durchstartete. Und was läge da näher, den neuen Boyfriend auch im TV an ihre Seite zu holen?