Kim Kardashian & Harry Styles: Liebes-Sensation! Sie können es nicht länger verheimlichen

Der britische Sänger Harry Styles hat sich bekanntlich gerade erst von seiner Freundin Olivia Wilde getrennt – oder wie es das ehemalige Kindermädchen der Regisseurin ausdrückt: "Er hat sie fallengelassen wie eine heiße Kartoffel!" Klar ist jedenfalls, Harry ist wieder zu haben. Und die Frauenwelt ist aus dem Häuschen – einschließlich Kim! Die scheint nämlich schwer begeistert von dem einstigen "One Direction"-Star zu sein, schwärmte erst kürzlich in den höchsten Tönen von seinem Talent als Schauspieler in dem aktuellen Streifen "Don’t Worry Darling": "Er ist einfach so gut darin!" Und auch früher zählte der smarte Brite offenbar schon zu Kims heimlichen Favoriten: Als sie während eines Interviews mal einen Star nennen sollte, den sie süß findet, fiel ihre Wahl nämlich auf, genau: Harry…

Und tatsächlich könnte es zwischen den beiden passen, denn auch Harry scheint von Kim fasziniert zu sein! Vor ein paar Jahren hinterließ er ihr während eines Radio-Interviews sogar mal einen Notizzettel, auf dem nur diese drei Worte standen: "Ruf mich an!" Hätte sie vermutlich auch getan, wenn sie nicht noch an Kanye West vergeben gewesen wäre. Nun allerdings ist sie frei – und willig!

Ein Insider verrät gegenüber "E! News": "Kim ist offen für eine neue Beziehung. Aber es muss die richtige Person sein, die ihr Leben versteht. Sie will zur Zeit keine Kompromisse machen, was ihre Freiheit angeht." Ein Kriterium, das Harry durchaus erfüllen könnte. Immerhin ist der Musiker selbst freiheitsliebend und viel unterwegs. Und auch der Altersunterschied von 14 Jahren dürfte kaum ein Problem sein, im Gegenteil: Seit Kim mit dem ebenfalls deutlich jüngeren Pete Davidson ihren Spaß hatte, soll sie bevorzugt nach jüngeren Männern schauen, heißt es. Die Einzige, die vielleicht nicht ganz so happy über eine Liaison zwischen Kim und Harry Styles wäre, ist Kims kleine Schwester Kendall Jenner. Die gehört nämlich zu Harrys Verflossenen, datete den Sänger zwischen 2013 und 2016! Aber hey, unter Geschwistern lernt man schließlich zu teilen…