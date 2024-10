Kim Virginia: Anzeige gegen Mike Heiter? Er wollte sie zum Schweigen bringen

Weiter kündigt Kim Virginia an, noch weitere Dinge über ihren "Ex" auszupacken. Sie verspricht ihren Followern, dass Mike "ganz genau weiß", wie man das Reality-Game spielt und "gar nichts so [ist], wie ihr es denkt". Was genau Kim Virginia noch über Mike erzählen will, verrät sie nicht. Sie versichert allerdings, dass es "super interesting (z. dt. interessant)" wird ...