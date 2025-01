Kim Virginia Hartung & Nikola Glumac: Schwanger? Jetzt schafft sie Klarheit

In ihrer Instagram-Story äußert sich Kim Virginia nun zu den Gerüchten. Sie teilt ein Bild, das sie zusammen mit Nikola zeigt – er umarmt sie von hinten, während eine Hand auf ihrem Bauch ruht. Kim erklärt, dass der Verzicht auf Alkohol an Silvester bewusst war, da es tatsächlich sein könnte, dass sie schwanger sei. Gleichzeitig macht sie jedoch deutlich, dass sie sich noch nicht sicher sei und in den kommenden Tagen mehr Klarheit über ihren Zustand bekommen werde. "Ob ich schwanger bin oder nicht, werde ich in den nächsten Tagen sagen. Dann reden wir ausführlich darüber", schreibt die 29-Jährige und bittet bei ihren Followern um Geduld.