Kim Virginia: Klartext zu Nikola Glumac - Das ist nicht passiert!

Was genau hinter Kims Krankenhausaufenthalt steckt und welcher Vorfall sie dorthin gebracht hat, bleibt weiterhin unklar. Sie kündigte jedoch an, dass sie bald mehr erzählen werde – sobald sie bereit sei:

Ihre Follower würden verstehen, wieso sie sich so "kryptisch äußere", sobald sie erzähle, was wirklich passiert ist.