Kim Virginia: Krankenhaus-Update! "WIR leben beide noch"

"Mir geht es immer noch nicht besser. Ich kann und will gerade nicht in Worte fassen, was seit gestern passiert ist. Das ist der größte Albtraum, den ich je erlebt habe", schreibt die schwangere Kim erschüttert. Sie wolle niemanden auf die Folter spannen, könne derzeit aber nicht richtig in Worte fassen, was passiert ist. "Momentan schaffe ich es einfach nicht, das auszusprechen. Trotzdem: Ein kurzes Lebenszeichen. WIR leben beide noch." Ihre treuen Follower, die sich wahrscheinlich schon das schlimmste Szenario ausgemalt haben, dürften einigermaßen beruhigt sein.