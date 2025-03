Kim Virginia & Emmy Russ: Reality-Zwillinge – Darum reden sie den gleichen "Stuss"!

Eins steht fest: Sowohl Kim Virginia als auch Emmy stehen wahnsinnig gerne im Mittelpunkt! Egal ob "Are You the One", "Kampf der Realitystars" oder "Beauty and the Nerd" – sie sorgen mit ihren Auftritten in jeder Show für eine Menge Drama! Die selbsternannten "Queens" und "Boss Ladies" wissen genau, wie sie sich inszenieren müssen, um aufzufallen und Gesprächsstoff zu liefern – und damit gleichzeitig die meiste Sendezeit abzustauben. Das Ganze geschieht meistens zum Leidwesen anderer Kandidaten der jeweiligen Shows und hat unter den Zuschauern bereits die ein oder andere Kontroverse ausgelöst.