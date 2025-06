Kim Virginia & Nikola Glumac: Schwere Vorwürfe nach der Stillgeburt

Kim Virginia meldet sich anschließend ebenfalls zu Wort. "Während ich in Behandlung war, wurde etwas sehr Privates ohne mein Einverständnis öffentlich gemacht. Von jemandem, von dem ich das nie erwartet hätte: Nikola. Ich kann nicht begreifen, wie man sich das Recht rausnimmt, so etwas zu teilen OHNE Rücksprache, ohne Respekt, ohne Rücksicht. Während ich um meine Gesundheit kämpfe. Mir wurde in der Schwangerschaft schon genug Freude und Magie genommen", poltert die 30-Jährige. "NEIN, mein Kind hat das Licht der Welt nicht erblicken können und NEIN, das lag nicht daran, dass ich ,herumgeflogen’ bin oder ,nicht aufgepasst’ hätte. Sondern weil mir eine kranke Person in Deutschland in den Magen getreten hat! Das ist die Wahrheit. So schmerzhaft sie ist und so Gott mein Zeuge ist!"