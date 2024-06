Kim Virginia & Twenty4Tim: Erneuter Annäherungsversuch!

In ihrer Instagram-Story rief Kim Virginia ihre Fans nun dazu auf, ihr Fragezustellen, die ihnen auf der Seele brennen. Klar, dass ihre Anhänger da besonders interessiert, was jetzt eigentlich Sache ist mit ihrem Dschungelcamp-Flirt Twenty4Tim. Immerhin wollte Kim zuletzt wenig von Tim wissen und löschte ihn sogar aus ihren Followern. Doch jetzt scheint sie wieder Kontakt zu dem Netz-Star aufgenommen zu haben. Auf die Frage eines Nutzers, ob mit Tim noch etwas laufe, antwortet sie: "Wir treffen uns in den nächsten Tagen" und fügt ein Herz-Emoji hinzu.

So so, und welche Art Treffen wird das sein? Auch dazu ließ Kim auf die Frage, ob sich die beiden schon ausgesprochen hätten, mehr durchsickern: "Wir quatschen in den nächsten Tagen mal über alles und dann kann man dazu Genaueres sagen". Zu "bequatschen" haben die beiden gewiss einiges, nachdem sich auch Tim überrascht über den plötzliche Cut von Kim geäußert hat. Hat ihre Beziehung doch noch eine Chance ernster zu werden? Fans werden es, so wie man Kim und Tim kennt, gewiss früher oder später im Netz erfahren.

7 Geheimnisse über Kim Virginia werden im Video enthüllt: