Klau den Look von Victoria Swarovski!

Wow! Was für ein Hammer-Look! Dieses Outfit von Victoria Swarovski lädt zum Nachshoppen ein!

hat in Sachen einiges auf dem Kasten! Dies beweist sie nun auch mit einem ihrer jüngsten Looks!

Victoria Swarovski im Business-Outfit

Auch wenn Victoria Swarovski aktuell bei Let's Dance meist in ausgefallenen Abendoutfits zu bewundern ist, gibt sie im Business-Look ebenfalls einen Bomben-Figur ab! So kombiniert die einen cremefarbenen Hosenanzug mit einem dunkelblauen Wollmantel. Einen sportlichen Akzent setzt die Moderatorin dabei mit einem V-Ausschnitt T-Shirt und rundet das Ganze mit einer pinken Handtasche ab. Das so ein Hammer-Outfit von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Ihr seid von Victorias Outfit auch begeistert? Dann haben wir hier ein paar coole Pieces für euch zusammengestellt:

Victorias Fans sind begeistert

Wie unter dem Look der Beauty deutlich wird, hat sie damit bei ihren treuen -Followers voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie unter dem Post, auf dem sich Victoria mit ihrem Business-Look zu sehen ist: "Wow du siehst wunderschön aus und das Outfit ist Hammer" , "Wow bist Du schön!!!" sowie "Victoria Swarovski du siehst wieder zauberhaft göttlich schön aus!" Mehr Fan-Begeisterung geht definitiv nicht!

