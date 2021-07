Klaus-Jürgen Wussow: Sein Enkel stirbt kurz nach der Geburt!

Die schreckliche Nachricht gab Ben Wussow selbst bei Instagram bekannt. "Am Montagmittag brachte Ale als die tapfere Kriegerin, die sie ist, unseren Sohn per Kaiserschnitt zur Welt. Sammy hatte bei der Geburt (und davor) mehrere ernsthafte gesundheitliche Probleme (verursacht durch Trisomie 18)", schrieb der 28-Jährige. Und weiter: "Nach ungefähr sechs Stunden in dieser Welt hat er uns gegen 9 Uhr nachts verlassen. Wir wissen, dass er jetzt bei Jesus ist und keine Schmerzen oder Probleme mehr hat."