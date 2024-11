König Charles: Diese Doku brachte ihn zum Weinen

Am vergangenen Mittwoch, dem 13. November, feierte das britische Königspaar etwas ganz Besonderes ­– und auch eher Untypisches. Königin Camilla (77) arbeitete in letzter Zeit an einem Herzensprojekt: Einer Dokumentation über ihre Arbeit. Zu der Empfangsveranstaltung der Premiere begleitete sie König Charles (76), der sich überaus begeistert zeigte.