König Charles: Ehefrau Camilla in großer Sorge um den Royal

Für Camilla ist es besonders schwierig, die goldene Mitte zu finden. Auf der einen Seite möchte sie ihren Ehemann natürlich unterstützen und ihm ermöglichen, seinen normalen Alltag fortzusetzen. Und dazu gehört eben auch die Arbeit! Auf der anderen Seite macht sie sich auch große Sorgen und würde sich sicherlich wünschen, dass Charles es ruhiger angeht.

Auch die Palastmitarbeiter scheinen sich große Sorgen um Charles und seinen prall gefüllten Terminkalender zu machen. "Wir haben es alle versucht", erklärt ein Palastbeamter laut "Hello". "Aber wie die Leute gesehen haben, genießt der König seine Arbeit und den Kontakt mit so vielen Menschen wie möglich. Er weiß, dass er das Glück hat, etwas bewirken zu können, und er ist entschlossen, genau das zu tun."

Und was sagt Camilla dazu? "Ich glaube, er liebt seine Arbeit, und sie treibt ihn an", erzählt die 77-Jährige während der Italienreise im Gespräch mit britischen Presse. "Und ich finde es wunderbar, wenn man krank war und sich erholt, wenn es einem besser geht, und jetzt will er immer mehr und mehr und mehr tun. Das ist ja das Problem. Das ist es, was ihn antreibt. Anderen zu helfen."

Bleibt zu hoffen, dass Charles eine gute Balance zwischen seiner Arbeit und den wirklich wichtigen Ruhepausen findet, damit seine Liebsten sich nicht mehr so große Sorgen um ihn machen müssen ...

