König Charles: Er sagte Einladung zu Lilibets Taufe ab!

Es gibt neue Enthüllungen rund um die Beziehung zwischen König Charles (75) und seinem jüngsten Enkelkind, Prinzessin Lilibet (3). Obwohl König Charles in regem Austausch mit Meghan Markle (42) stand, entschied er sich offenbar gegen die Teilnahme an der Taufe seiner Enkelin. Als offizieller Grund wurde sein voller Terminkalender genannt – etwas, das den 75-Jährigen bereits in der Vergangenheit davon abgehalten hatte, private Treffen mit seinem Sohn Prinz Harry (40) wahrzunehmen. Doch ein Palastmitarbeiter äußerte sich gegenüber "Bild" und ließ durchblicken, dass mehr als nur royale Pflichten hinter der Absage stecken könnten. "Harry ist nicht unbedingt die oberste Priorität des Königs. Es ist zu viel passiert," so die Quelle.