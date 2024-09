Prinz Harry: Darum besuchte er das beliebte Tattoo-Studio für Promis

Prinz Harry und Tattoos? Das hätten wohl die wenigsten jemals in Verbindung gebracht. Doch wie "US Weekly" berichtet, wurde der 40-Jährige diese Woche beim Besuch eines Tattoo-Studios in New York gesichtet – und dabei handelt es sich nicht um irgendein Studio. East Side Ink soll nämlich ein ganz beliebter Laden sein, in welchem sich Promis tätowieren lassen. Mit Prinz Harry betrat nun ein besonders prominenter Gast das Geschäft. Ganz lässig gekleidet in grauem Hemd, blauen Jeans und weißen Sneakers wurde er dort von seinen Sicherheitsleuten begleitet. Doch was hatte er dort zu suchen? Ließ er sich ein Tattoo stechen?