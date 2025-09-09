präsentiert von
Wie soll es weitergehen?

König Charles: Genug! Zieht er jetzt endgültig Konsequenzen?

Der Skandal um Prinz Andrew kocht immer noch auf höchster Stufe. Zieht König Charles nun Konsequenzen?

Er muss handeln. Und zwar jetzt! Keine Sekunde länger darf König Charles (76) zögern, um seinem Volk zu zeigen: Prinz Andrew (65) ist für die britische Monarchie nicht mehr tragbar – und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (65) ebenso wenig. Wird Charles die beiden nun endlich ins Exil schicken?

Denn: Das neue Enthüllungsbuch „Entitled: The Rise and Fall of the House of York“ von Andrew Lownie (64) belastet Andrew schwer.

Der Skandal ebbt nicht ab

„Was wir nun erfahren, zerstört jeglichen Rest an Glaubwürdigkeit und macht Prinz Andrew zu einer Persona non grata“, urteilt Adelsexpertin Leontine von Schmettow (62). Also was tun? „Man sollte ihn samt Fergie aus dem Land schmeißen“, fordert das Volk.

Und tatsächlich: Als Handelsbeauftragter knüpfte Andrew einst enge Kontakte nach Abu Dhabi – wo ihn die Scheichs großzügig unterstützten. „Andrew soll in den Emiraten ein Schloss geschenkt bekommen haben. In England hat er eh keine Zukunft mehr“, verrät ein Insider.

Und Fergie? Kaum vorstellbar, dass sie von alldem nichts wusste – schließlich leben beide in der luxuriösen Royal Lodge in Windsor fast wie ein Ehepaar. „Fergie weiß, wann es besser ist, besser nicht so genau hinzusehen“, heißt es. Und an anderer Stelle: „Es war klar, dass sie zusammenarbeiten…

Der Schluss liegt auf der Hand: Ein Rausschmiss wäre wohl die einzige logische Konsequenz…

