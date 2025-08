Sarah "Fergie" Ferguson: Skandal um Andrew! Wie viel wusste sie?

Die Stimmung dürfte angespannt sein, die Laune im Keller! Am 14. August erscheint das Enthüllungsbuch "Entitled – The Rise and Fall of the House of York". Das Buch soll vor allem die Verbindung zwischen Prinz Andrew (65) und dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) beleuchten und neue Details ans Licht bringen – und damit des Royals endgültig zerstören. Auch eine andere Frage kommt dabei auf: Wie viel wusste eigentlich seine Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson (65)?