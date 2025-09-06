Prinz Andrew: Trotz Drama! Sein Luxusleben in der Wüste

Und Sarah Ferguson? Laut Autor Lownie spielt auch sie eine fragwürdige Rolle: “Sie weiß und wusste immer Bescheid und es war ihr egal. Das Schlimme: Sie hat mit Andrew sogar Witze gemacht über seine Taten.” Auch von dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) soll sie jahrelang profitiert haben. Bleibt die Frage: Flieht sie nun gemeinsam mit Andrew? In England jedenfalls scheint auch für sie kein Platz mehr zu sein.