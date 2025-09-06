Prinz Andrew: Trotz Drama! Sein Luxusleben in der Wüste
Prinz Andrew sorgte für einen der größten Skandale des Königshauses. Warum er sein Leben offenbar trotzdem genießt…
Prinz Andrew blickt ernst und zeigt mit dem Finger nach unten.
© IMAGO / ZUMA Press Wire
Keine Skrupel, kein Anstand, keine Ehre: Prinz Andrew (65) lebte offenbar sein ganzes Leben in dem Gefühl, unantastbar zu sein. Privilegien waren für ihn selbstverständlich – Verantwortung offenbar nie. Und selbst jetzt, wo er in England gesellschaftlich geächtet ist und sein Ruf am Boden liegt, zeigt er keine Reue. Im Gegenteil: Statt sich seiner Schuld zu stellen, flieht er feige vor dem Sex-Skandal und genießt weiter Luxus – fernab in der Wüste.
Das Enthüllungsbuch “Entitled” von Andrew Lownie trifft ihn hart – wie ein Schlag ins Genick. Die Vorwürfe darin sind erschütternd. Liest man von den angeblichen Machenschaften Andrews und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (65), schnürt es einem die Kehle zu. König Charles (76) hat gar keine andere Wahl, als seinen Bruder vom Hof zu jagen und in die Wüste zu schicken. Doch genau da zieht es Andrew ja hin…
Prinz Andrew lässt es sich gut gehen
Schon seit Jahren führt der Sohn der Queen ein zweites Leben in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Als ehemaliger Handelsbeauftragter knüpfte er dort enge Kontakte, fand reiche Freunde – und bewegt sich unter Scheichs so selbstverständlich wie einst im Palast. Von Gönnern soll er sogar einen Palast geschenkt bekommen haben!
Und Sarah Ferguson? Laut Autor Lownie spielt auch sie eine fragwürdige Rolle: “Sie weiß und wusste immer Bescheid und es war ihr egal. Das Schlimme: Sie hat mit Andrew sogar Witze gemacht über seine Taten.” Auch von dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) soll sie jahrelang profitiert haben. Bleibt die Frage: Flieht sie nun gemeinsam mit Andrew? In England jedenfalls scheint auch für sie kein Platz mehr zu sein.
Das neue Blatt