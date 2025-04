König Charles: Überraschendes Gesundheitsupdate! So geht es ihm wirklich

Wie die "BBC" berichtet, zog sich Charles nach dem Klinikbesuch auf seinen Landsitz Highgrove in Gloucestershire zurück, um sich dort übers Wochenende zu erholen. Und tatsächlich: Offenbar geht es ihm jetzt besser als gedacht! Wie der Palast mitteilte, soll König Charles im Anschluss an die Untersuchungen in der Klinik direkt wieder in seiner Londoner Residenz Clarence House weiter gearbeitet haben.

Schon in dieser Woche will sich der König wieder bei öffentlichen Auftritten zeigen und seinen royalen Pflichten nachgehen. Geplant sind unter anderem seine wöchentliche Audienz mit Premierminister Keir Starmer (62) sowie ein Termin auf Schloss Windsor.

Dass er jetzt wieder vermehrt öffentliche Termine wahrnimmt, zeigt, wie ernst es Charles ist, seine Rolle trotz gesundheitlicher Einschränkungen weiterhin gewissenhaft auszuüben. Ein starkes Zeichen – nicht nur für das Volk, sondern auch für seine Familie.