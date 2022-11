König Charles: Harte Konsequenzen! Dem muss er sich jetzt stellen

Dass die Serie "The Crown" den britischen Royals ein Dorn im Auge ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Zwar wird klar gemacht, dass es sich bei der Handlung in der Show nicht nur um wahre Begebenheiten handelt, dennoch schürt diese nun besonders den Hass gegen Prinz Charles noch einmal mehr. Die neue Staffel handelt von den Vorgängen hinter den Palast-Mauern und der daraus resultierenden Scheidung von Charles und Diana.

Auf Twitter ließen sich nun einige Nutzer über König Charles und seine polarisierend Vergangenheit aus. So schrieb ein Zuschauer der Show: "Je mehr Episoden ich von 'The Crown' sehe, desto mehr hasse ich Prinz Charles, jetzt König Charles. Verflucht sei dieser Mann." Andere sagen sogar die Netflix-Serie würde "nicht hart genug mit Charles umgehen". Ob der Monarch das wohl auch so sieht? Immerhin zieht ein Twitter-Nutzer schlussendlich ein niederschmetterndes Fazit für den britischen König: "'The Crown' hat eine ganz neue Generation von Charles-Hassern hervorgebracht". Auweia...

Was sich die Royals in der Vergangenheit bereits noch alles geleistet haben, erfährst du im Video: