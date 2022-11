Prinz Philip: Nach "The Crown"-Drama - Das wusste bisher niemand über ihn

Wie die "Sunday Times" nun berichtet, hatte Prinz Philip nach neusten Aussagen des Journalisten Hugo Vickers geheime Pläne mit der Netflix-Serie - er wollte gerichtlich gegen die Macher von "The Crown" vorgehen. Der Grund? In der Folge "Paterfamilias" der zweiten Staffel wird es so dargestellt, als habe der Mann von Queen Elizabeth II. etwas mit dem Tod seiner Schwester Cecilia zu tun. Diese starb im Jahr 1937 bei einem Flugzeugabsturz, als sie Prinz Philip im Internat besuchen wollte. In der Episode wirft ihm sein Vater bei Cecilias Beerdigung vor, Schuld an ihrem Tod zu tragen. Eine Anschuldigung, die sich der echte Prinz Philip nicht gefallen lassen wollte.

Wie Hugo Vickers berichtet sei das "die schlimmste Behauptung" gewesen, die in der Serie aufgestellt wurde. Prinz Philip hätte damals bereits sogar seine Anwälte kontaktiert, hätte dann am Ende jedoch von einer Klage abgesehen.

Jedoch sorgen die Royals nicht nur in der Serie für Furore. Die größten royalen Skandale haben wir im Video für dich zusammengefasst: