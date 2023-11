König Charles: Nicht nur Harry macht Ärger! Jetzt ist auch William im Visier

Nanu, was ist denn schon wieder im britischen Königshaus los? Bekanntlich geht es bei den Royals ja nicht immer gut zur Sache. Doch mit diesem neuen Enthüllungsbuch über die Familienverhältnisse der britischen Adelsgesellschaft kommen ganz neue Details über das Leben hinter den Mauern des Buckingham-Palace zur Oberfläche. Journalist Omid Scobie und enger Vertraute von Prinz Harry und Herzogin Meghan veröffentlichte kürzlich ein neues Skandal-Buch mit schockierenden Einblicken. "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy´s Fight for Survival" legt die kritischen Verhältnisse zwischen König Charles und seinem Sohn Prinz William dar. Ist es doch alles nicht so schön, wie es immer scheint?