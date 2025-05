Nach Krebsdiagnose: König Charles sendet Brief an Joe Biden

Britische Medien berichten unter Berufung auf den Palast, dass König Charles einen Brief an Joe Biden verfasst haben soll. Während der genaue Inhalt natürlich nicht verraten wurde, dürfte man davon ausgehen, dass es sich um Genesungswünsche handeln dürfte. Charles kämpft aktuell auch gegen seine Krebserkrankung und dürfte ganz genau wissen, was Biden in dieser schwierigen Zeit gerne hören dürfte, um Mut zu schöpfen. Damals soll der 82-Jährige sich ebenfalls bei dem Monarchen gemeldet haben, als er von seiner Diagnose erfuhr.