König Charles: Radikaler Schlussstrich! Er hat die Nase gestrichen voll

Mal wieder brodelt es gewaltig hinter den britischen Palastmauern. Doch dieses Mal ist nicht die Krönung von Charles der Grund für die miesepetrige Stimmung, sondern Prinz Andrew! Denn dieser will erneut im TV über seine Vergehen sprechen. Vermutlich in der Hoffnung, seinen Ruf aufzupolieren. Seitdem öffentlich wurde, dass er in den Epstein-Skandal verwickelt ist, wird der britische Royal von Kritikern auseinandergenommen. Kein Wunder bei den Vergehen, die dem Bruder von Charles angelastet werden! Doch ob der Schritt in die Öffentlichkeit, der Richtige ist, ist fraglich. Denn bereits 2019 versuchte der in Schande gefallene Andrew im Fernsehen das Geschehene zu rechtfertigen - ein Versuch, der kläglich scheiterte.

Besonders König Charles leidet unter den schrecklichen Schlagzeilen, für die sein Skandalbruder verantwortlich ist. Doch nun will er diese Spielchen ein für alle Mal nicht mehr mitmachen. Was für Prinz Andrew folgt, sind radikale Konsequenzen: Ab April soll der Zuschuss für die Unterbringung des Prinzen gestrichen werden. Und der liegt bei immerhin knapp 280.300 Euro jährlich. Doch damit nicht genug! Denn laut "Daily Mail" soll Prinz Andrew in der Vergangenheit dem Königshaus schlappe 36.000 Euro für Massagen in Rechnung gestellt haben, die er bei einem indischen Heiler in Anspruch genommen hat. Auch diesen Luxus streicht König Charles dem schwarzen Schaf der Familie.

Ob diese Maßnahmen die Rufschädigung wieder in Ordnung bringt, wird wohl die Zeit zeigen...

Auch interessant