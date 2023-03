Prinz Harry & Herzogin Meghan: Offiziell! Sie kommen zu Charles' Krönung

Nach Harrys umstrittener Biografie "Spare", in der er pikante Details aus dem Königshaus ausplauderte und seine royale Familie größtenteils in den Dreck zog, war von Seiten seines Vaters eigentlich keine Einladung zu seiner Krönung zu erwarten. Doch scheinbar ließ ihm das königliche Protokoll keine andere Wahl und so wurde das Palast-Personal dazu angehalten, Prinz Harry & Herzogin Meghan in die Planungen für Charles' Krönung miteinzubeziehen.

Nun ist auch klar, dass das Ehepaar tatsächlich erscheinen wird, da sich sowohl hochrangige Mitarbeiter sowie das "Lord Chamberlain’s Office", das Büro des leitenden Beamten des britischen Hofes, auf Harrys und Meghans Erscheinen vorbereiteten.

Ein offizielles Statement der Sussexes steht allerdings noch aus.

Auch interessant

