König Charles & Camilla: Ehe-Geheimnis gelüftet – Trennung auf Zeit!

Wie jetzt bekannt wurde, ziehen sich König Charles und Camilla regelmäßig an den Wochenenden an unterschiedliche Orte zurück. Während Charles oft auf sein geliebtes Landsitz-Anwesen in Sandringham oder in die royale Residenz Highgrovereist, bevorzugt Camilla ihr eigenes Landhaus Ray Mill House in Wiltshire. Doch bedeutet das Spannungen in der Ehe? Ganz im Gegenteil!

Hier kann Königin Camilla einmal von ihren royalen Pflichten abschalten: "Sie fährt jedes Wochenende [in das Ray Mill House], wenn sie kann, und im Sommer, um Zeit mit ihren Enkeln und Kindern zu verbringen, und das ist etwas, das weit weg von der königlichen Welt ist", verrät die royale Expertin Ingrid Seward gegenüber "The Sun's Fabulous". Die Königin genieße es, dort ungezwungen Zeit in "dreckigen" Jeans und ohne die ständigen Blicke des Personals zu verbringen.