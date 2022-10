König Charles & Camilla: Getrennt! Ihre Ehe ist schon jetzt unter der Last der Krone zerbrochen

Zwar lautete es in der offiziellen Stellungnahme des Hofes noch: Gemeinsam wolle sich das Paar etwas Ruhe gönnen, die emotionalen Tage verarbeiten. Und so stiegen sie auch beide in den Helikopter in Richtung Camillas Landsitzes in Wiltshire. Aber kaum am Ray Mill House gelandet, trennten sich ihre Wege und es hieß "Auf Wiedersehen"!

Um keinen Verdacht zu schüren, sollte sich dann der Range Rover von Charles still und heimlich seinen Weg ins 30 Kilometer entfernte Highgrove bahnen. Aber dank all der Sicherheitsbeamten war das ein eher hoffnungsloser Versuch. Daher sickerte die Information prompt durch: es kriselt gewaltig beim neuen Königspaar! Wie konnte es soweit kommen?

Camilla hat sich das Leben als Königsgemahlin anders vorgestellt. Schon mit weniger Terminen, fühlte sie sich bereits die letzten Jahre überfordert. Doch die von Charles geplante Reform des Königshauses sieht noch mehr Arbeit für sie vor. Und der neue König denkt gar nicht daran, seine Pläne zu ändern. Bitter enttäuscht setzte Camilla ihren Gatten daher vor die Tür. Wenn er auf ihre Gefühle keine Rücksicht nimmt, tut sie es eben auch nicht. Trauer hin oder her!