Queen Elizabeth: Bittere Enthüllung für Camilla! Ihre Nachfolge übernimmt doch eine andere

Dieses Funkeln in den Augen und natürlich ihr Lächeln. Das große Herz für Tiere und ihr legendäres Pflichtbewusstsein – für all das war Königin Elizabeth († 96) berühmt. Absolut einmalig! Oder vielleicht doch nicht? Sie hinterließ nämlich ein süßes Vermächtnis: In der kleinen Charlotte (7) lebt die Queen weiter.

Auch interessant