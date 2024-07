König Felipe: Hat er die falsche Frau geheiratet?

Die Norwegerin Eva Sannum (49) war in den 90ern die Frau an seiner Seite, 2001 begleitete Eva ihren Liebsten sogar zur Hochzeit von Kronprinz Haakon (50) und Mette-Marit (50). Felipe war bis über beide Ohren verliebt in die schöne Blondine, träumte davon, sie zu seiner Frau zu machen. Doch Felipe durfte nicht.

Die schöne Eva sei nicht standesgemäß, haben damals König Juan Carlos (86) und Königin Sofia (85) entschieden. Sie sahen es kritisch, dass Eva als Unterwäschemodel arbeitete, obwohl das neben dem Studium an einer angesehenen Privatuni ihr Nebenjob war. Trotzdem verwehrten sie Felipe die Zustimmung zur Hochzeit.