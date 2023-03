König Felipe: Genug von den Eskapaden! Er macht Schluss

Was ist passiert? Der Sohn von Felipes Schwester Elena und deren Ex-Ehemann Jaime de Marichalar schlägt immer wieder mit nächtlichen Sauftouren und Schlägereien über die Stränge. Gerade wurde der Bummelstudent bei einer Razzia in einem Nachtklub in Madrid erwischt – der Klub dient auch als Bordell. Anwohner hatten sich wegen der Lärmbelästigung beschwert. Kein Wunder, dass Felipe um den Ruf der royalen Familie bangt. Also sorgte er nun dafür, dass Froilán den Ernst des Lebens kennenlernt. Er setzte ihn in ein Flugzeug und schickte ihn nach Abu Dhabi. Dort lebt schon Felipes Vater im Exil, Ex-König Juan Carlos. Und jetzt soll Froilán bei einer bedeutenden Ölfirma des Emirats zeigen, dass er doch mehr kann als nur schlafen und feiern. Die Chefs und Mitarbeiter dort werden ihm streng auf die Finger schauen!