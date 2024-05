König Felipe & Königin Letizia: Alles nur noch Fassade? Sie sollen längst neue Partner haben

Die Vorkommnisse in Spanien überschlagen sich. Denn erst vor wenigen Monaten wurde Königin Letizia vorgeworfen, sie sei ihrem Ehemann untreu. Es wurde öffentlich, dass die Monarchin mit ihrem früheren Schwager Jaime Del Burgo ein Verhältnis gehabt haben soll. Er selbst veröffentlichte auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) eine angebliche Textnachricht und ein Foto von Königin Letizia, in der es heißt: "Liebster. Ich trage deinen Schal. Es ist so, als würde ich dich neben mir fühlen. Er kümmert sich um mich. Er passt auf mich auf. Ich zähle die Stunden, bis wir uns wieder sehen können. Ich liebe dich." Was daran wahr ist, ist unklar. Doch nun gibt es weitere Gerüchte, die die Ehe zwischen König Felipe und Königin Letizia in kein gutes Licht rücken ...