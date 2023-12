Königin Letizia nach den Affären-Gerüchten: Steckt dieser Mann dahinter?

Der spanische Radiomoderator Federico Jiménez Losantos behauptet nun zu wissen, dass ausgerechnet Schwiegervater Juan Carlos verantwortlich für die Affären-Gerüchte rund um Königin Letizia ist. Der bekannte Moderator meint: "Das ist die x-te Kampagne gegen Felipe. Es sind die Kreise von Juan Carlos, die das Ganze anheizen."

Es ist kein Geheimnis, dass der ehemalige Skandal-König eine Abneigung gegen die Ehefrau seines Sohnes hegt. Palastinsider behaupten, Juan Carlos bezeichnete Königin Letizia als "den Untergang der Monarchie" und als "Verrückte und die schlimmste Frau, die je den Palast betreten habe".

Juan Carlos selbst fiel in der Vergangenheit eher durch fragwürdige Geldgeschäfte und Frauengeschichten auf - und dadurch in Ungnade. Will sich der ehemalige König von Spanien nun mit der Verbreitung der Gerüchte an seinem Sohn und dessen Frau rächen? Schließlich stellte sich Sohn Felipe nicht schützend vor seinem Vater als ihm schmutzige Geldgeschäfte vorgeworfen wurden, und auch bei dem Verfassungseid von Enkelin und Kronprinzessin Leonor durfte er nicht dabei sein.

Bisher handelt es sich nur um einen unbestätigten Verdacht des Radiomoderators Federico Jiménez Losantos. Jedoch dürfte sich Juan Carlos sicherlich ins Fäustchen lachen, seine Schwiegertochter bei den Affären-Gerüchten schwitzen zu sehen...