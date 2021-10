König Willem-Alexander und Königin Máxima: Unerwartete Nachwuchs-News

Pünktlich zum Tag des "Haustieres" teilen König Willem-Alexander und Königin Máxima nun ein niedliches Fotos ihres neuen Familienzuwachses. Unter dem Bild des kleinen Hundes heißt es: "Heute ist Haustiertag! Darf ich vorstellen: Mambo, das neueste Mitglied der königlichen Familie." Wie süüüß! Das so eine Nachricht von ihrer treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! So werden die Royals mit allerhand Jubelnews überschüttet. Doch wie kam es dazu, dass sich Willem-Alexander und Königin Máxima einen Hund zulegten?

Scheinbar will das royale Ehepaar wieder ein wenig Leben in die Palastwände bringen. Schließlich ist Prinzessin Alexia, die älteste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima, erst vor einigen Wochen nach Wales gezogen, um dort ein Internat zu besuchen. Ob das königliche Ehepaar in der nächsten Zeit wohl noch mehr Vierbeiner-Bilder mit ihren Fans teilen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...