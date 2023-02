Königin Camilla: Alle Termine abgesagt! Große Sorge um die Königsgemahlin

Wie die "Daily Mail" nun berichtete, teilte der Palast in einem Statement mit, dass sich Camilla eine "saisonale Krankheit" eingefangen habe und deswegen nicht zu ihren royalen Terminen erscheinen könne. So sollte die Ehefrau von König Charles eigentlich an diesem Dienstag die Elmhurst Ballet School in Birmingham besuchen, um deren hundertjähriges Bestehen zu feiern und am selben Tag eine Bibliothek in Telford, um den Mitarbeitern und Vertretern von Hilfsorganisationen und Freiwilligengruppen für ihren Beitrag zur Gemeinschaft zu danken.

Weiter heißt es in dem Statement, dass gehofft wird, dass "bald ein neuer Termin für die verschobenen Veranstaltungen gefunden werden" könne.

Auch interessant

Seht im Video, wie süß die britischen Royals als Kinder waren!