Prinz Harry: Das sagt er Buckingham Palace zu seinen Interviews!

Offenbar gab der Buckingham Palace noch keine Stellungnahme zu den Interviews ab, wie "People" berichtete. Dennoch baten sowohl "60 Minutes" als auch "Good Morning America" den Palast um einen Kommentar: "Wir baten den Buckingham Palace um eine Stellungnahme. Seine Vertreter verlangten, dass '60 Minutes' ihnen unseren Bericht zur Verfügung stellt, bevor wir ihn heute Abend ausstrahlen, was wir sonst nie tun", erklärte Anderson Cooper nach dem Interview mit Harry.

Auch Michael Strahan erklärte Ähnliches, nachdem sein Interview mit Prinz Harry bei "Good Morning America" ausgestrahlt wurde: "Wir haben heute Morgen, während wir auf Sendung waren, eine Antwort von der Anwaltskanzlei erhalten, die den Buckingham Palace vertritt. Darin hieß es, der Palast müsse 'genau prüfen, was in dem Interview gesagt wird, und zwar in dem Kontext, in dem es erscheint', und bat darum, dass wir ihm sofort eine Kopie des gesamten Interviews zur Verfügung stellen, was wir als Nachrichtenorganisation gemäß unserer Geschäftspolitik nicht tun."

Bleibt abzuwarten, ob sich die Royals noch zu Harrys Interviews äußern werden...

