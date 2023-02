König Charles & Königin Camilla: Heimliche Affäre! Sein Herz schlägt für eine andere Frau!

Es wird der Königsgemahlin ganz und gar nicht schmecken, dass Schauspielerin Barbra Streisand offensichtlich noch immer eine so wichtige Rolle im Leben ihres Mannes spielt. Das erste Mal trafen Prinz und Star 1974 aufeinander, als Barbra "Funny Lady" drehte. Von da an schwärmte Charles heimlich für sie. In den 90er-Jahren sollen beide eine heiße Affäre miteinander gehabt haben. "Wenn ich es richtig angestellt hätte, wäre ich vielleicht die erste jüdische Prinzessin geworden", verkündete die Schauspielerin am Rande eines Konzerts im Londoner Hyde Park, wie "Das Neue Blatt" schreibt. Da sieh mal einer an! Hatte die Streisand etwa tatsächlich die Chance gehabt, Camilla den Rang abzulaufen und selbst Königsgemahlin zu werden? Pikant, pikant…

Camilla wird an dem Krönungswochenende ihre Nebenbuhlerin gut im Auge behalten. Denn sie weiß ja schließlich am besten, dass Charles es mit der Treue nicht immer so genau nahm…

