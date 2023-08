Königin Letizia: Ausgezerrt & abgemagert! So schlecht geht es ihr wirklich

Immer wieder muss sie sich festhalten. Ehemann Felipe läuft stets drei Schritte hinter seiner Frau – zur Sicherheit, denn jede Minute könnte sie umkippen. Die spanische Monarchin ist am Ende ihrer Kräfte. Ihr Leben ist in letzter Zeit einfach aus den Fugen geraten. Erst der Flirt mit einem anderen Mann, dann der schlimme Ehestreit, auf den eine Ehetherapie folgte.

Seitdem ist nichts mehr, wie es einmal war. Das Paar kämpft zwar weiter um seine Ehe, denn eine Scheidung ist für beide absolut keine Option. Aber es ist schwer. Wie schwer es Letizia fällt, ist ihr deutlich anzusehen.

Um den Kopf frei zu bekommen, macht sie wie eine Besessene Sport. Vor Kurzem hat sie sogar angefangen zu boxen, um ihre Aggressionen loszuwerden. Nicht selten ist sie bis tief in der Nacht in ihrem Fitnessraum. Zudem ernährt sie sich ausschließlich von gedünstetem Gemüse und blanchiertem Fisch. Das alles führt dazu, dass sie immer noch mehr abnimmt. Wenn sie noch lange so weitermacht, wird es ein böses Ende nehmen...