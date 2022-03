Königin Letizia: Eheultimatum wegen der Trennung! König Felipe muss sich entscheiden

Ehe-Ultimatum Es herrscht dicke Luft im Zarzuela Palast in Madrid. Königin Letizia (49) schäumt vor Wut. Denn ihr Schwiegervater, der seit August 2020 in Abu Dhabi im Exil lebt, will zurück nach Spanien. "Majestät, mein geliebter Sohn", beginnt Juan Carlos (84) seinen Bitt-Brief an König Felipe (54). Darin steht, dass er – nachdem jetzt das Korruptionsverfahren gegen ihn eingestellt wurde – dauerhaft in den Emiraten bleiben, aber immer wieder zu Besuch in seine Heimat kommen möchte. Letizia will das um jeden Preis verhindern. Jetzt setzte sie ihrem Mann die Pistole auf die Brust: er oder ich!

